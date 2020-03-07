Российские биатлонисты впервые не выиграли ни одной медали в эстафетах на КМ за сезон
- РИА Новости
Ни в одной из шести эстафетных гонок нынешнего сезона российские биатлонисты не сумели подняться на подиум.
При этом россияне четырежды занимали четвёртое место — на этапах в шведском Эстерсунде, немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также чешском Нове-Место.
Женская сборная записала в свой актив серебро на этапе в австрийском Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.