Норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — четвёртые

Мужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

© Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 25,3 секунды, допустив пять промахов на огневых рубежах. Второе место заняла национальная команда Украины. Тройку призёров замкнула сборная Швеции. Российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Саида Каримулы Халили заняла четвёртое место, допустив семь промахов и проиграв лидерам 46,9 секунды. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.