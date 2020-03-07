Норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — четвёртые

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Мужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — четвёртые
  • © Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 25,3 секунды, допустив пять промахов на огневых рубежах.

Второе место заняла национальная команда Украины. Тройку призёров замкнула сборная Швеции.

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Саида Каримулы Халили заняла четвёртое место, допустив семь промахов и проиграв лидерам 46,9 секунды.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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