Драчёв высказался об отсутствии у российских биатлонистов медалей в эстафетах на КМ

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал тот факт, что мужская национальная команда впервые в истории не сумела завоевать наград в эстафетных гонках на этапах Кубка мира по биатлону в рамках одного сезона.
Драчёв высказался об отсутствии у российских биатлонистов медалей в эстафетах на КМ
  • РИА Новости

«Зато у нас стабильно четвёртые места. Пять четвёртых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ни в одной из шести эстафетных гонок нынешнего сезона российские биатлонисты не сумели подняться на подиум.

При этом россияне четырежды занимали четвёртое место — на этапах в шведском Эстерсунде, немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также чешском Нове-Место.

Ранее Драчев высказал мнение, что с Логиновым сборная России победила бы в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить