Драчёв высказался об отсутствии у российских биатлонистов медалей в эстафетах на КМ
- РИА Новости
«Зато у нас стабильно четвёртые места. Пять четвёртых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Ни в одной из шести эстафетных гонок нынешнего сезона российские биатлонисты не сумели подняться на подиум.
При этом россияне четырежды занимали четвёртое место — на этапах в шведском Эстерсунде, немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также чешском Нове-Место.
Ранее Драчев высказал мнение, что с Логиновым сборная России победила бы в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.