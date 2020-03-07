Драчёв высказался об отсутствии у российских биатлонистов медалей в эстафетах на КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал тот факт, что мужская национальная команда впервые в истории не сумела завоевать наград в эстафетных гонках на этапах Кубка мира по биатлону в рамках одного сезона.

«Зато у нас стабильно четвёртые места. Пять четвёртых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ни в одной из шести эстафетных гонок нынешнего сезона российские биатлонисты не сумели подняться на подиум.

При этом россияне четырежды занимали четвёртое место — на этапах в шведском Эстерсунде, немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также чешском Нове-Место.

Ранее Драчев высказал мнение, что с Логиновым сборная России победила бы в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.