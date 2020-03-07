Драчев считает, что с Логиновым сборная России победила бы в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что мужская национальная команда, будь в её составе Александр Логинов, сумела бы победить в 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Драчев считает, что с Логиновым сборная России победила бы в эстафете на этапе КМ в Нове-Место
  • РИА Новости

«Если бы Логинов сегодня побежал вместо Евгения Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что в целом и мужская и женская команды неплохо выступили в эстафетах.

«Борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что способны бороться за медали. Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить», — добавил глава СБР.

Мужская сборная в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Саида Каримулы Халили заняла четвёртое место, а женская команда, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова — стала пятой.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты впервые не выиграли ни одной медали в эстафетах на КМ за сезон.

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