Фаткулина заняла третье место в зачёте КМ на дистанции 1000 м

Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 м.

РИА Новости

По итогам пяти этапов 30-летняя Фаткулина набрала 242 очка. Победу одержала американка Бриттани Боу, записавшая в свой актив 326 очков. Второе место у японки Нао Кодайры — 256 очков. Россиянка Дарья Качанова — пятая (231), Екатерина Шихова — седьмая (203), а Ангелина Голикова — девятая (194). Лучшим среди россиян в общем зачёте на данной дистанции стал Виктор Муштаков — восьмое место (207). Ранее сообщалось, что Данила Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту.