Фаткулина заняла третье место в зачёте КМ на дистанции 1000 м

Короткая ссылка
Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 м.
Фаткулина заняла третье место в зачёте КМ на дистанции 1000 м
  • РИА Новости

По итогам пяти этапов 30-летняя Фаткулина набрала 242 очка.

Победу одержала американка Бриттани Боу, записавшая в свой актив 326 очков. Второе место у японки Нао Кодайры — 256 очков.

Россиянка Дарья Качанова — пятая (231), Екатерина Шихова — седьмая (203), а Ангелина Голикова — девятая (194).

Лучшим среди россиян в общем зачёте на данной дистанции стал Виктор Муштаков — восьмое место (207).

Ранее сообщалось, что Данила Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить