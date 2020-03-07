Фаткулина заняла третье место в зачёте КМ на дистанции 1000 м
- РИА Новости
По итогам пяти этапов 30-летняя Фаткулина набрала 242 очка.
Победу одержала американка Бриттани Боу, записавшая в свой актив 326 очков. Второе место у японки Нао Кодайры — 256 очков.
Россиянка Дарья Качанова — пятая (231), Екатерина Шихова — седьмая (203), а Ангелина Голикова — девятая (194).
Лучшим среди россиян в общем зачёте на данной дистанции стал Виктор Муштаков — восьмое место (207).
Ранее сообщалось, что Данила Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту.