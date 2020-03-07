Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту

Россиянин Данила Семериков занял второе место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на длинных дистанциях.

По итогам шести этапов 25-летний Семериков набрал 323 очка. Победил представитель Нидерландов Патрик Руст (360). Тройку замкнул канадец Грэм Фиш (263).

В зачёте длинных дистанций у женщин лучшей из россиянок стала Наталья Воронина, набравшая 314 очков. Первое место у чешки Мартины Сабликовой (357). Второе и третье места у канадок Изабель Вайдеман и Ивани Блонден.

Ранее сообщалось, что Воронина завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе КМ в Нидерландах.