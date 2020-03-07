Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту

Короткая ссылка
Россиянин Данила Семериков занял второе место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на длинных дистанциях.
Семериков занял второе место в зачёте длинных дистанций КМ по конькобежному спорту
  • РИА Новости

По итогам шести этапов 25-летний Семериков набрал 323 очка. Победил представитель Нидерландов Патрик Руст (360). Тройку замкнул канадец Грэм Фиш (263).

В зачёте длинных дистанций у женщин лучшей из россиянок стала Наталья Воронина, набравшая 314 очков. Первое место у чешки Мартины Сабликовой (357). Второе и третье места у канадок Изабель Вайдеман и Ивани Блонден.

Ранее сообщалось, что Воронина завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе КМ в Нидерландах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить