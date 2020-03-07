Гол Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» в АПЛ

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» в АПЛ
  • ©arsenal.com

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принёс гол Александра Ляказетта, забившего на 78-й минуте, с передачи Месута Озила.

«Арсенал» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Вест Хэм» с 27 очками — 16-й.

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» победил «Уотфорд» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» взял верх над «Норвич Сити» (1:0), «Саутгемптон» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а «Вулверхэмптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ.

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