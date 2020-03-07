«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Борнмут» забил первым. На девятой минуте отличился Каллум Уилсон.

«Ливерпуль» ответил голами Мохамеда Салаха и Садио Мане, забивших на 25-й и 33-й минутах.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. «Борнмут» с 27 очками — 18-й.

Ранее сообщалось, что в Англии хотят запретить посещать футбол пожилым людям из-за коронавируса.

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