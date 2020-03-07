«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Борнмут» забил первым. На девятой минуте отличился Каллум Уилсон.
«Ливерпуль» ответил голами Мохамеда Салаха и Садио Мане, забивших на 25-й и 33-й минутах.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. «Борнмут» с 27 очками — 18-й.
Ранее сообщалось, что в Англии хотят запретить посещать футбол пожилым людям из-за коронавируса.