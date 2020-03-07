Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 32:25 в пользу хозяев поля.

Эта победа стала для российской команды второй на континентальном первенстве.

Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Лидирует сборная Грузии — 14 очков. На втором месте Португалия — девять очков.

Следующим соперником российской команды станет Грузия. Матч пройдёт 14 марта в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение КМ-2027.