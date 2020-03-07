Тренер ЦСКА Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», Гончаренко был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС) за выход из технической зоны в минувшей игре.
«Спартак» в меньшинстве в дополнительное время обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором 23 апреля сыграет с петербургским «Зенитом».
Ранее сообщалось, что КДК РФС условно дисквалифицировал стадион «Ахмата» за инцидент на матче с «Зенитом».