Тренер ЦСКА Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча Кубка России со столичным «Спартаком».

Как сообщает «Чемпионат», Гончаренко был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС) за выход из технической зоны в минувшей игре.

«Спартак» в меньшинстве в дополнительное время обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором 23 апреля сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что КДК РФС условно дисквалифицировал стадион «Ахмата» за инцидент на матче с «Зенитом».