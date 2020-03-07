КДК РФС условно дисквалифицировал стадион «Ахмата» за инцидент на матче с «Зенитом»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решение дисквалифицировать стадион грозненского «Ахмата» на один матч без зрителей условно за инцидент с болельщиками во время матча 1/4 финала Кубка России с петербургским «Зенитом».
КДК РФС условно дисквалифицировал стадион «Ахмата» за инцидент на матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«На 86-й минуте фанаты «Зенита» разделись по пояс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решён за 20—25 минут», — цитирует Григорьянца Sport24.

По его словам, была обеспечена безопасность, а стадион будет дисквалифицирован условно на одну игру без зрителей с испытательным сроком на два года. Кроме того, «Ахмат» получил штраф в размере 150 тыс. рублей.

«Зенит» в дополнительное время обыграл «Ахмат» (2:1) и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА.

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