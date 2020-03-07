Безуглов рассказал, когда будет выписан заболевший коронавирусом сотрудник РФС

Короткая ссылка
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда будет выписан из больницы заболевший коронавирусом сотрудник РФС Давид Беров.
Безуглов рассказал, когда будет выписан заболевший коронавирусом сотрудник РФС

«В субботу Давида должны уже выписать», — цитирует Безуглова РИА Новости.

Он также отметил, что из-за проблемы распространения коронавируса внутри РФС существует ряд рекомендаций для сотрудников организации, выезжающих за рубеж. По его словам, все эти рекомендации соблюдаются.

В феврале Беров вернулся из Италии и был доставлен в московскую инфекционную больницу №1. Сам он писал в соцсетях, что находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Киргизии запретили проведение спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить