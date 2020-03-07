Безуглов рассказал, когда будет выписан заболевший коронавирусом сотрудник РФС

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда будет выписан из больницы заболевший коронавирусом сотрудник РФС Давид Беров.

«В субботу Давида должны уже выписать», — цитирует Безуглова РИА Новости.

Он также отметил, что из-за проблемы распространения коронавируса внутри РФС существует ряд рекомендаций для сотрудников организации, выезжающих за рубеж. По его словам, все эти рекомендации соблюдаются.

В феврале Беров вернулся из Италии и был доставлен в московскую инфекционную больницу №1. Сам он писал в соцсетях, что находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Киргизии запретили проведение спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса.