В Киргизии запретили проведение спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта республики.
«Проведение таких мероприятий перенесено на поздний срок, даты будут скорректированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киргизии пока не выявлено ни одного случая заражения.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон не будет отменён из-за коронавируса.