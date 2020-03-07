В Киргизии запретили проведение спортивных мероприятий из-за угрозы коронавируса

В Киргизии ввели запрет на проведение массовых спортивных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта республики.

«Проведение таких мероприятий перенесено на поздний срок, даты будут скорректированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киргизии пока не выявлено ни одного случая заражения.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон не будет отменён из-за коронавируса.