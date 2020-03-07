«Даллас» разгромил «Мемфис» в НБА, Дончич набрал 21 очко
- Reuters
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 121:96 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Его партнёр по команде Лука Дончич набрал 21 очко.
В составе гостей дабл-даблом из 14 очков и 11 подборов отметился Йонас Валанчюнас.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «Гриззлиз».
Ранее «Майами» прервал шестиматчевую победную серию «Милуоки» в НБА.