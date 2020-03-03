«Майами» прервал шестиматчевую победную серию «Милуоки» в НБА

«Майами Хит» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счётом 105:89 в пользу хозяев поля.

В составе «Хит» по 18 очков набрали Джимми Батлер и Джей Краудер. 15 очков набрал Горан Драгич. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов в активе Бэма Адебайо.

В составе «Бакс», чья победная серия прервалась на отметке в шесть матчей, 21 очко набрал Брук Лопес. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. По 12 очков набрали Крис Миддлтон и Джордж Хилл.

Для «Милуоки» это девятое поражение в сезоне при 52 победах. Команда Майка Буденхольцера возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НБА, уже гарантировав себе выход в плей-офф. «Майами» с показателем 39-22 — на четвёртой позиции.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:130), «Нью-Йорк Никс» взял верх над «Хьюстон Рокетс» (125:123), «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Юта Джаз» (113:126), «Атланта Хоукс» разгромно уступил «Мемфис Гриззлиз» (88:127), «Чикаго Буллз» обыграл «Даллас Маверикс» (109:107), а «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Индиана Пэйсерс» (111:116).

Ранее сообщалось, что Карри понадобится год для полного восстановления после травмы руки.