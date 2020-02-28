Звезде НБА Карри понадобится год для полного восстановления после травмы руки

Защитнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри понадобится год для полного восстановления после травмы левой руки, вызвавшей проблемы с нервом.

Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на слова тренера спортсмена Брэндона Пэйна. Несмотря на проблемы со здоровьем, Карри должен вернуться на паркет 1 марта в матче «Голден Стэйта» с «Вашингтон Уизардс».

Карри пропустил три месяца из-за перелома левой руки. В его отсутствие «Голден Стэйт» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Карри является трёхкратным чемпионом НБА, «Уорриорз» регулярно выходили в финал лиги с 2015 по 2019 год.

Ранее тренер «Голден Стэйт» рассказал о возможном возвращении Карри.