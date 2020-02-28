Звезде НБА Карри понадобится год для полного восстановления после травмы руки

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Защитнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри понадобится год для полного восстановления после травмы левой руки, вызвавшей проблемы с нервом.
Звезде НБА Карри понадобится год для полного восстановления после травмы руки
  • Reuters

Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на слова тренера спортсмена Брэндона Пэйна. Несмотря на проблемы со здоровьем, Карри должен вернуться на паркет 1 марта в матче «Голден Стэйта» с «Вашингтон Уизардс».

Карри пропустил три месяца из-за перелома левой руки. В его отсутствие «Голден Стэйт» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Карри является трёхкратным чемпионом НБА, «Уорриорз» регулярно выходили в финал лиги с 2015 по 2019 год.

Ранее тренер «Голден Стэйт» рассказал о возможном возвращении Карри.

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