Тренер «Голден Стэйт» рассказал о возможном возвращении Карри

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о возможных сроках возвращения в строй разыгрывающего защитника Стефена Карри.

«Карри принял участие только в паре двухсторонних встреч. Думаю, что этого недостаточно. Посмотрим, как всё сложится. Официальной даты возвращения нет. Стеф будет играть, когда будет полностью готов», — приводит слова Керра TalkBasket.

Он отметил, что Карри в действительности думает о возможном выходе на площадку в предстоящем 1 марта матче с «Вашингтон Визардс».

«Карри будет играть, когда мы все поймём, что пришло время. Считаю, что ему нужно больше поиграть на тренировках. Однако с учётом расписания у нас не так много возможностей для этого», — добавил специалист.

31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным MVP лиги, в конце октября получил перелом руки, неудачно упав на паркет в борьбе с центровым «Финикс Санз» Ароном Бэйнсом.

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