СМИ: Леброн Джеймс планирует баллотироваться в президенты США

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.
СМИ: Леброн Джеймс планирует баллотироваться в президенты США
  • Reuters

Как сообщает обозреватель Скип Бэйлесс со ссылкой на источник в окружении 35-летнего баскетболиста, звезда «Лейкерс» всерьёз задумывается о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

«Это пока его будущий план, а не конкретная цель», — написал журналист.

Джеймс был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. Он дважды стал чемпионом лиги в составе «Майами Хит» и один раз — играя за «Кавальерс». Джеймс также является двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что «Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить