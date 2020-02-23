СМИ: Леброн Джеймс планирует баллотироваться в президенты США
- Reuters
Как сообщает обозреватель Скип Бэйлесс со ссылкой на источник в окружении 35-летнего баскетболиста, звезда «Лейкерс» всерьёз задумывается о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.
«Это пока его будущий план, а не конкретная цель», — написал журналист.
Джеймс был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. Он дважды стал чемпионом лиги в составе «Майами Хит» и один раз — играя за «Кавальерс». Джеймс также является двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее сообщалось, что «Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда.