«Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда.
«Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда
  • Reuters

Торжественное мероприятие, растянувшееся на три дня, прошло во Флориде.

Большую часть карьеры Уэйд играл под номером «3».

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что Коби Брайант номинирован на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

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