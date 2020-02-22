«Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда
- Reuters
Торжественное мероприятие, растянувшееся на три дня, прошло во Флориде.
Большую часть карьеры Уэйд играл под номером «3».
Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА.
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