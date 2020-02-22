«Майами» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» вывел из обращения игровой номер Дуэйна Уэйда.

Торжественное мероприятие, растянувшееся на три дня, прошло во Флориде.

Большую часть карьеры Уэйд играл под номером «3».

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что Коби Брайант номинирован на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.