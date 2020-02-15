Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы

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Погибший экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант включён в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Зала славы.

Помимо него, в список номинантов вошли пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан, чемпион НБА Кевин Гарнетт, четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Тамика Кэтчингс, а также тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович.

Новых членов Зала славы определят 4 апреля, а церемония включения в него состоится с 28 по 30 августа в Спрингфилде. 

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее баскетболист «Химок» Алексей Швед отдал должное трудолюбию Брайанта.

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