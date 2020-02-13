Швед: Брайант добился всего своим трудом

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Защитник «Химок» Алексей Швед отдал должное трудолюбию легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта.

«Коби — легенда, все его знали. Очень грустно. Против него было тяжело играть. Он был очень трудолюбивый, один из немногих, кто добился всего своим трудом. Я с уважением к нему относился. Но на площадке не бывает друзей: ты выходишь и играешь с тем, кто есть», — заявил Швед в программе «Вечерний Ургант».

Российский баскетболист выступал в НБА с 2012 по 2015 год. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. 26 января 41-летний баскетболист разбился при крушении вертолёта. Помимо Брайанта, на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля.

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