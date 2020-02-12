СМИ: Бывший баскетболист Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант и его дочь Джианна, погибшие при крушении вертолёта, были тайно похоронены в Калифорнии.

Об этом сообщает The Los Angeles Times. По информации источника, закрытая служба состоялась 7 февраля в мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семеро людей погибли при крушении вертолёта 26 января 2020 года. Пятикратному чемпиону НБА был 41 год.

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Оскар» почтили память погибшего баскетболиста Брайанта.