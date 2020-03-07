Ничушкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».
Ничушкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
  • Reuters

Ничушкин отличился в середине второго периода. Для него эта шайба стала 13-й в сезоне.

Всего на счету россиянина 27 (13 + 14) очков в 62 играх.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» с Никитой Гусевым победил «Сент-Луис Блюз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить