Ничушкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».

Ничушкин отличился в середине второго периода. Для него эта шайба стала 13-й в сезоне.

Всего на счету россиянина 27 (13 + 14) очков в 62 играх.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» с Никитой Гусевым победил «Сент-Луис Блюз» в НХЛ.