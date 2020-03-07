«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Сент-Луис» в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Сент-Луис» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Дэвилз» отличились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. У гостей шайбы забросили Винс Данн и Джейден Шварц.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 12 минут 48 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник Иван Барбашёв, выступающий за «Блюз», сыграл 11 минут 17 секунд с показателем полезности «-1».

Для «Сент-Луиса» это поражение стало первым за девять матчей.

Ранее передача Никиты Зайцева помогла «Оттава Сенаторз» нанести «Нью-Йорк Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ.

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