Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун, Миккель Бёдкер, Энтони Дюклер и Брэди Ткачук. Российский защитник канадского коллектива Никита Зайцев отметился результативной передачей. 

У «Нью-Йорка» отличились Андерс Ли, Мэтью Барзал и Райан Пулок. 

Для «Айлендерс» это поражение стало пятым кряду.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

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