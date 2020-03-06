Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ
- Reuters
- © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун, Миккель Бёдкер, Энтони Дюклер и Брэди Ткачук. Российский защитник канадского коллектива Никита Зайцев отметился результативной передачей.
У «Нью-Йорка» отличились Андерс Ли, Мэтью Барзал и Райан Пулок.
Для «Айлендерс» это поражение стало пятым кряду.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Евгений Малкин отдал две результативные передачи.