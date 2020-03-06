«Питтсбург» обыграл «Баффало» в НХЛ, Малкин отдал две результативные передачи

«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Патрик Хёрнквист, также шайбы забросили Маркус Петтерссон и Сидни Кросби. Российский форвард команды Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. У хозяев отличились Джейк Маккейб и Маркус Юханссон.

Для «Сэйбрз» это поражение стало пятым подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» одержать восьмую победу подряд в НХЛ.