«Питтсбург» обыграл «Баффало» в НХЛ, Малкин отдал две результативные передачи

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«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» обыграл «Баффало» в НХЛ, Малкин отдал две результативные передачи
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Патрик Хёрнквист, также шайбы забросили Маркус Петтерссон и Сидни Кросби. Российский форвард команды Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. У хозяев отличились Джейк Маккейб и Маркус Юханссон. 

Для «Сэйбрз» это поражение стало пятым подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» одержать восьмую победу подряд в НХЛ.

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