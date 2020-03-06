«Питтсбург» обыграл «Баффало» в НХЛ, Малкин отдал две результативные передачи
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Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Пингвинз» дубль оформил Патрик Хёрнквист, также шайбы забросили Маркус Петтерссон и Сидни Кросби. Российский форвард команды Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. У хозяев отличились Джейк Маккейб и Маркус Юханссон.
Для «Сэйбрз» это поражение стало пятым подряд.
Ранее сообщалось, что шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» одержать восьмую победу подряд в НХЛ.