Тихонов заявил, что готов стать тренером Логинова

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил готовность стать тренером чемпиона мира Александра Логинова.
Тихонов заявил, что готов стать тренером Логинова
  • globallookpress.com

«Касперович — это очень хороший тренер, но Логинову на будущий сезон, если будет, нужен очень сильный человек. Мог бы я тренировать Логинова? Я готов приехать, если потребуется моя помощь», — цитирует Тихонова Sport24.

На чемпионате мира в итальянской Антерсельве в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича местная полиция устроила обыск. Как выяснилось позднее, основанием для рейда правоохранительных органов стали слова Тихонова.

Ранее сообщалось, что Логинов занял 65-е место в спринте на этапе КМ в Нове-Место.

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