Определились место и время матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал»

Матч 1/4 финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдёт в Подмосковье.

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится 18 марта в 18:30 и пройдёт на «Арене Химки». Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матч изначально должен был пройти в Ярославле, однако состояние поля на стадионе «Шинник» было признано неудовлетворительным.

Ранее юрист выразил мнение, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге.