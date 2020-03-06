Юрист считает, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге

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Юрист Михаил Прокопец поделился мнением о ситуации с выбором хозяина полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Юрист считает, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Какое бы решение ни приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Если вы пошли по пути определения хозяина матча по количеству домашних игр до этого, то нужно следовать. Сейчас больше аргументов, чтобы сделать игру в Питере, чем провести жеребьёвку. На месте организаторов я бы поставил матч именно там. Если «Спартак» будет недоволен, то пускай обжалуют. Но вряд ли на это хватит времени. Сама проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Однако раз так случилось, то стоит применять аналогию», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

Ранее Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России.

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