Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Он также выразил уверенность, что ошибка будет исправлена.

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира.

Полуфинал должен состояться 23 апреля. На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ).

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что хозяина полуфинала Кубка России с «Зенитом» должна определить жеребьёвка.