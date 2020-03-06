Журова оценила ситуацию с обысками у биатлониста Логинова и его тренера

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Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова прокомментировала ситуацию с обысками у российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Журова оценила ситуацию с обысками у биатлониста Логинова и его тренера
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor она выразила уверенность в том, что проверка — это провокация со стороны итальянских властей.

«Никто не хотел отдавать победу русским в эстафетной гонке. Все понимали, что нужно вывести из строя команду. Хотя мы знаем, что такой провокации можно всегда ожидать по отношению к нам», — пояснила Журова.

Она добавила, что подобное происходит в Италии регулярно, ведь только там полиция имеет право проводить обыски у участников соревнований.

По её словам, спортсмены разряда высших достижений должны быть к этому готовы.

Ранее сообщалось, что Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова.

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