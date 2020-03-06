Медведев рассказал, на кого из теннисистов равнялся в детстве

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что не имел кумира в детстве, но любил наблюдать за успехами отечественных теннисистов.

«У меня никогда не было кумира, я всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно. Но, конечно, мне нравилось смотреть за игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент. Затем был Михаил Южный. Мне всегда нравилось наблюдать, как российские теннисисты играют и, конечно, побеждают», — заявил Медведев в интервью каналу Technifibre на Youtube.

В настоящее время уроженец Москвы занимает пятое место в рейтинге ATP.

Ранее Турсунов прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP.