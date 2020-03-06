Медведев рассказал, на кого из теннисистов равнялся в детстве

Короткая ссылка
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что не имел кумира в детстве, но любил наблюдать за успехами отечественных теннисистов.
Медведев рассказал, на кого из теннисистов равнялся в детстве
  • © Zhu Wei/Xinhua
  • globallookpress.com

«У меня никогда не было кумира, я всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно. Но, конечно, мне нравилось смотреть за игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент. Затем был Михаил Южный. Мне всегда нравилось наблюдать, как российские теннисисты играют и, конечно, побеждают», — заявил Медведев в интервью каналу Technifibre на Youtube.

В настоящее время уроженец Москвы занимает пятое место в рейтинге ATP.

Ранее Турсунов прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить