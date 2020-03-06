В «Урале» не готовы проводить перенесённый матч Кубка России с «Шинником» на выезде
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- РИА Новости
Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов, слова которого передаёт ТАСС.
«Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идёт, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле», — добавил президент клуба.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.
Ранее сообщалось, что место проведения перенесённого матча Кубка России «Шинник» — «Урал» будет определено 9 марта.