В «Урале» не готовы проводить перенесённый матч Кубка России с «Шинником» на выезде

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Руководство футбольного клуба «Урал» не готово проводить перенесённый матч 1/4 финала Кубка России по футболу с ярославским «Шинником» на выезде.
В «Урале» не готовы проводить перенесённый матч Кубка России с «Шинником» на выезде
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов, слова которого передаёт ТАСС.

«Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идёт, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле», — добавил президент клуба.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.

Ранее сообщалось, что место проведения перенесённого матча Кубка России «Шинник» — «Урал» будет определено 9 марта.

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