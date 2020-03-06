В «Урале» не готовы проводить перенесённый матч Кубка России с «Шинником» на выезде

Руководство футбольного клуба «Урал» не готово проводить перенесённый матч 1/4 финала Кубка России по футболу с ярославским «Шинником» на выезде.

Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов, слова которого передаёт ТАСС.

«Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идёт, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле», — добавил президент клуба.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.

Ранее сообщалось, что место проведения перенесённого матча Кубка России «Шинник» — «Урал» будет определено 9 марта.