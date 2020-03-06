Место проведения перенесённого матча Кубка России «Шинник» — «Урал» будет определено 9 марта

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Заместитель генерального директора ярославского «Шинника» Валерий Фролов рассказал, что решение о месте проведения перенесённого матча 1/4 финала с екатеринбургским «Уралом» будет принято 9 марта.
Место проведения перенесённого матча Кубка России «Шинник» — «Урал» будет определено 9 марта
  • © Сергей Беляков
  • РИА Новости

«В понедельник будет окончательное решение. Сейчас ждём решения от «Урала». Рассчитываем ли, что игра пройдёт в Ярославле? Как РФС решит, так и будет. Может быть, в Химках. Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия «Урала», — приводит слова Фролова ТАСС.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.

Ранее Дюков сообщил, когда состоится перенесённый матч Кубка России «Шинник» — «Урал».

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