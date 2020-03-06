Алябьев о спонсорах: с СБР уже никто не хочет иметь дела

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказал мнение о мерах, которые необходимо принять, чтобы исправить ситуацию в сборной и Союзе биатлонистов России (СБР).

«Тут надо думать, конечно. Во главе должен стоять гораздо более жёсткий человек, иначе команды просто не будет. Таким в своё время были Владимир Аликин, Валерий Польховский, да тот же Александр Касперович. Все они — люди с непростыми характерами, но надо понимать, что простых на этом уровне не бывает. Лично я, наверное, остановился бы на кандидатуре Валерия Польховского. И предоставил бы ему возможность комплектовать тренерский штаб по своему усмотрению», — рассказал Алябьев RT.

Он отметил, что сильный главный тренер, как и сильный президент СБР, никогда не будет хорош для всех, но это должны быть прежде всего сильные и профессиональные люди.

«Но начинать какие бы то ни было перемены нужно с правления СБР — наводить порядок там. Недостаточно занимать пост в той же Госдуме, нужно работать. Люди, способные это делать, в правлении есть и сейчас, просто они разрознены. Сам Драчёв, понятное дело, будет цепляться за свою должность до последнего, но если оставить его на посту президента, это тупик для всего российского биатлона. Взять тех же спонсоров — с СБР ведь уже никто не хочет иметь дела. И не только из-за отсутствия результата, а прежде всего потому, что с президентом СБР ни о чём нельзя договариваться всерьёз. Федерации нужен реальный лидер, а не болтун. Всё это, конечно же, нужно очень серьёзно обсуждать на совете в конце сезона», — добавил эксперт.

Ранее Алябьев высказал мнение о главном тренере российской национальной команды Анатолии Хованцеве.