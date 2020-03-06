Алябьев: Хованцев хороший и добрый, но как руководитель очень слаб

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказал мнение о главном тренере российской национальной команды Анатолии Хованцеве.

«Хованцев — очень хороший и добрый человек. Возможно, неплохой тренер. Но держать в команде дисциплину он не способен. Как неспособен идти в профессиональных тренерских вопросах наперекор тому же Драчёву. Он никогда не станет спорить — об этом многие биатлонисты-ветераны говорили ещё в тот момент, когда Хованцева только назначали: все понимали и понимают, что как руководитель, Хованцев очень и очень слаб. Но он во всех вопросах поддерживает инициативы Драчёва, а потому удобен», — заявил Алябьев RT.

Ранее он рассказал о внутренней обстановке в Союзе биатлонистов России.