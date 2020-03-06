Алябьев: Драчёв не общается с исполнительным директором СБР и пытался его уволить

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал о внутренней обстановке в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Сейчас федерация представляет собой очень замкнутое общество. В принципе, так было всегда, но люди как-то находили общий язык. Сейчас же внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде. Знаю, например, что сам Драчёв не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда, поддержали президента СБР в этом всего два человека — остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчёв приглашал лично, нет никакого согласия», — рассказал Алябьев RT.

Ранее он заявил, что сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации.