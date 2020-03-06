Алябьев: Драчёв не общается с исполнительным директором СБР и пытался его уволить

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал о внутренней обстановке в Союзе биатлонистов России (СБР).
Алябьев: Драчёв не общается с исполнительным директором СБР и пытался его уволить
  • РИА Новости

«Сейчас федерация представляет собой очень замкнутое общество. В принципе, так было всегда, но люди как-то находили общий язык. Сейчас же внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде. Знаю, например, что сам Драчёв не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда, поддержали президента СБР в этом всего два человека — остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчёв приглашал лично, нет никакого согласия», — рассказал Алябьев RT.

Ранее он заявил, что сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить