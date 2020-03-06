Сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, как в Союзе биатлонистов России (СБР) оценивают работу Владимира Драчёва на посту главы организации.

«Я знал Драчёва много лет как совершенно выдающегося спортсмена, настоящего фанатика биатлона и человека, способного очень много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели. В его дела после завершения карьеры не сильно вникал, но мне казалось, что человек за много лет на всевозможных постах научился что-то делать, чем-то руководить, поэтому на выборах я и поддерживал его кандидатуру. Но оказалось, что все декларации так декларациями и остались. Драчёв очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше, тем очевиднее, что ситуация становится всё хуже и хуже», — рассказал Алябьев RT.

Ранее сообщалось, что Драчёв не собирается подавать в отставку из-за скандалов на ЧМ.