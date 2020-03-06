Адвокат Логинова считает, что без новых доказательств уголовное дело закроют ещё до суда

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Йоханн Цёггелер, адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, рассказал, что возбуждённое в Италии против его клиентов уголовное дело может быть закрыто ещё до суда, если не будут найдены новые доказательства.
Адвокат Логинова считает, что без новых доказательств уголовное дело закроют ещё до суда
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий. Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия. Но нам нужно набраться терпения», — приводит слова Цёггелера ТАСС.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова.

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