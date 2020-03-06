Адвокат Логинова считает, что без новых доказательств уголовное дело закроют ещё до суда
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- РИА Новости
«Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий. Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия. Но нам нужно набраться терпения», — приводит слова Цёггелера ТАСС.
Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова.