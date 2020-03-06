УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда с сезона-2020/21
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- РИА Новости
По словам главы УЕФА Александера Чеферина, которые передаёт Sky Sports, данное нововведение также может быть использовано на Евро-2020.
«Один сантиметр — это не офсайд. Потому что смысл правила не в этом. И это не должно быть причиной для вмешательства VAR. Нам необходимы более толстые линии. Сейчас они рисуются субъективно. Один сантиметр может испортить сезон для клуба», — пояснил глава УЕФА.
Ранее сообщалось, что в УЕФА намерены создать Летнюю лигу чемпионов.