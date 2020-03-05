СМИ: В УЕФА намерены создать Летнюю лигу чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по созданию Летней лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, турнир должен появиться летом 2021 года на основе товарищеского Международного кубка чемпионов, проводящегося с 2013 года.

Отмечается, что планируется придать Летней лиге чемпионов официальный статус и соревновательный характер. В новом турнире, по информации издания, будет проводиться квалификация, групповой этап и стадия плей-офф.

Компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.

Ранее министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА.