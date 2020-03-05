СМИ: В УЕФА намерены создать Летнюю лигу чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по созданию Летней лиги чемпионов.
СМИ: В УЕФА намерены создать Летнюю лигу чемпионов
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, турнир должен появиться летом 2021 года на основе товарищеского Международного кубка чемпионов, проводящегося с 2013 года. 

Отмечается, что планируется придать Летней лиге чемпионов официальный статус и соревновательный характер. В новом турнире, по информации издания, будет проводиться квалификация, групповой этап и стадия плей-офф. 

Компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.

Ранее министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА.

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