Министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
«Многие вчера звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперёд», — сказал он.
По его словам, то, что России отдают подобные турниры, соревнования, матчи, — беспрецедентная история, связанная с большим объёмом вложений в спортивную инфраструктуру.
Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Newinform прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023.