Министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Многие вчера звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперёд», — сказал он.

По его словам, то, что России отдают подобные турниры, соревнования, матчи, — беспрецедентная история, связанная с большим объёмом вложений в спортивную инфраструктуру.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Newinform прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023.

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