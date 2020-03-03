Министр спорта Татарстана оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Многие вчера звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперёд», — сказал он.

По его словам, то, что России отдают подобные турниры, соревнования, матчи, — беспрецедентная история, связанная с большим объёмом вложений в спортивную инфраструктуру.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Newinform прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023.