Самедов: сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, о каких решениях за время спортивной карьеры он сожалеет после её завершения.
Самедов: сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось два-три предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор. Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне всё нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались», — рассказал Самедов в документальном цикле «Жизнь после спорта» на телеканале «Матч ТВ».

Он также отметил, что сожалеет, что не принял предложения от зарубежных клубов.

«Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе», — добавил футболист.

Летом 2019 года 35-летний Самедов объявил о завершении карьеры, на протяжении которой играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Ранее Адиль Рами рассказал, что, помимо «Сочи», у него было ещё одно предложение из России.

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