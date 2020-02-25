Рами рассказал, что, помимо «Сочи», у него было ещё одно предложение из России

Французский защитник «Сочи», чемпион мира 2018 года Адиль Рами рассказал, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе ещё один из России.

«У меня было несколько вариантов. Первым было остаться в Турции и играть за «Фенербахче». «Фенербахче» — большой клуб, но я чувствовал себя там как-то странно», — приводит слова Рами пресс-служба клуба.

Он отметил, что не хотел получать деньги просто так, подчеркнув, что всё ещё очень любит играть в футбол и для него это важнее заработка.

«У меня за плечами большая карьера, и мне некому и нечего доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол. В новом клубе, в новой стране. Я боец. Так что мне нравится этот вызов. У меня был и второй вариант из России. Но мой агент сказал мне: «Слушай, «Сочи» — новая команда. Там тебе очень понравится. Там другой менталитет. Будет здорово, если ты туда попадёшь. Поверь мне, у тебя получится заиграть. Ты будешь счастлив там». А для меня это самое главное. Я играю, чтобы получать удовольствие. Я хочу находиться здесь, в «Сочи», — добавил француз.

34-летний Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. 21 февраля он стал игроком «Сочи». В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы — 2016.

Ранее в «Сочи» рассказали, когда Рами приступит к тренировкам с командой.