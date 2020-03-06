Сёмин заявил, что в словах гендиректора «Локомотива» Кикнадзе много неточностей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит несколько кандидатов на пост наставника команды.

«На совете директоров «Локомотива» будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей», — цитирует Сёмина Sport24.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место, набрав 35 очков. В нынешнем сезоне железнодорожники заняли последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов и вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Ранее гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о конфликте Сёмина и Фёдора Смолова.