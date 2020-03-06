Овечкин признал свою ошибку в обороне в матче с «Рейнджерс»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признал свою ошибку в обороне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ).
Овечкин признал свою ошибку в обороне в матче с «Рейнджерс»
  • Reuters

«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл в Twitter.

По его мнению, его звено сыграло неудачно. Он отметил, что он и его партнёры злятся из-за своего выступления, а также подчеркнул, что им с Евгением Кузнецовым необходимо лучше действовать.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Майка Гартнера по голам в НХЛ.

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