Источник: чемпион Украины по быстрым шахматам погиб в Москве

Украинский шахматист Станислав Богданович погиб в Москве в возрасте 27 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Богданович погиб в квартире на западе Москвы, надышавшись «веселящим газом».

Отмечается, что вместе с ним по этой же причине скончалась 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора.

До этого в прессе появилась информация, что на Кастанаевской улице в Москве в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины с пакетами на головах. При этом признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам 2013 года. Также он становился серебряным призёром чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет и чемпионом Украины среди юношей до 18 лет.

Ранее сообщалось, что скончался первый директор ФЦП «Снежинка» Евгений Фрей.