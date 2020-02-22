Скончался первый директор ФЦП «Снежинка» Евгений Фрей

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Первый директор Федерального центра подготовки (ФЦП) по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском Евгений Фрей скончался на 60-м году жизни.
Скончался первый директор ФЦП «Снежинка» Евгений Фрей
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Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России, он был награждён почётной грамотой Государственного комитета России по физической культуре и спорту, Золотым знаком ФСО России и почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

«Прекрасный организатор и грамотный руководитель. Евгений Феофилович был настоящим профессионалом своего дела, умным, отзывчивым, увлечённым и уважаемым человеком. Его деятельность внесла значительный вклад в развитие физической культуры и спорта не только Пермского края, но и Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что сноубордист Логинов взял серебро этапа КМ в Пхёнчхане.

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