Ковалёв: рад возвращению на ринг

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал об ожиданиях от поединка с Салливаном Баррерой.
Ковалёв: рад возвращению на ринг
  • AFP

«Рад вернуться на ринг, снова встать на путь к возвращению титула. Баррера — кубинец. Я никогда не дрался с кубинцами на профессиональном уровне. Но в годы любительской карьеры сборная России часто встречалась с представителями Кубы. Потому буду вспоминать свою любительскую карьеру. Очень рад вернуться. 25 апреля хочу показать своим болельщикам красивый поединок», — цитирует Ковалёва BoxingScene.

В последнем бою, который прошёл в ноябре 2019 года, россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира. 

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес.

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