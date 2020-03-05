Ковалёв: рад возвращению на ринг

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал об ожиданиях от поединка с Салливаном Баррерой.

«Рад вернуться на ринг, снова встать на путь к возвращению титула. Баррера — кубинец. Я никогда не дрался с кубинцами на профессиональном уровне. Но в годы любительской карьеры сборная России часто встречалась с представителями Кубы. Потому буду вспоминать свою любительскую карьеру. Очень рад вернуться. 25 апреля хочу показать своим болельщикам красивый поединок», — цитирует Ковалёва BoxingScene.

В последнем бою, который прошёл в ноябре 2019 года, россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес.