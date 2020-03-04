Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом дивизионе Сергей Ковалёв в ближайшее время не будет подниматься в первый тяжёлый вес.

РИА Новости

«Ближайшие два поединка пройдут в прежнем весе. Сергей не будет переходить в другую весовую категорию», — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС. В активе 36-летнего россиянина на профессиональном ринге 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. Ранее СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва.