Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом дивизионе Сергей Ковалёв в ближайшее время не будет подниматься в первый тяжёлый вес.
Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес
  • РИА Новости

«Ближайшие два поединка пройдут в прежнем весе. Сергей не будет переходить в другую весовую категорию», — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС.

В активе 36-летнего россиянина на профессиональном ринге 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва.

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